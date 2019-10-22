Kızılyıldız, Milan Tomic ile yollarını ayırdı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, koç Milan Tomic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

22 Ekim 2019, Salı 18:54
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Kızılyıldız, Milan Tomic ile yollarını ayırdı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, koç değişikliğine gidiyor.

EuroLeague'de performans anlamında sezona iyi başlayan Kızılyıldız, 3 maçta 1 galibiyet alabildi. Adriyatik Ligi'nde ise üst üste gelen 2 yenilgi sonrası koç Milan Tomic ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollar ayrıldı.

Sırp ekibi, EuroLeague'deki tek galibiyetini temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko karşısında 68-56'lık skorla almıştı.

46 yaşındaki koç, Temmuz 2018'de Kızılyıldız'ın başına geçmişti.

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