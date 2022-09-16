Avrupa Ligi'nde sahasında Kızılyıldız'ı konuk eden Trabzonspor 'da tribünler, bu kez dolu değildi. Ancak buna rağmen stada gelen Bordo-Mavili taraftarlar, takımlarına büyük bir destek verip, 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirdi. Yaklaşık 28 bin kombine sahibinin bulunduğu Trabzonspor'da, bu karşılaşma için 5 bin civarında bilet satışı yapıldığı öğrenilmişti.

Kombine sahiplerinin önemli bir kısmını dün akşamki mücadeleye gelmemesi ve biletlerini de devretmemesi sonrasında 40 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20 bin futbolsever, temsilcimizin yanındaydı. Tribünler, yarı yarıya dolu olmasına rağmen coşku bir an olsun düşmedi.

Özellikle Marek Hamsik'in attığı gol sonrasında ve şehrin plakası 61. dakikada stattaki atmosfer geçen sezon kazanılan şampiyonluk atmosferini bir kez daha akıllara getirdi.