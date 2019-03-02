Kızılyıldız ile Partizan puanları paylaştı

Sırbistan’ın köklü kulüpleri Kızılyıldız ile Partizan’ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, 1-1 eşitlikle sona erdi.

02 Mart 2019, Cumartesi 23:16
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Kızılyıldız ile Partizan puanları paylaştı

Sırbistan Süper Ligi’nin 24. haftasında Rajko Mitic Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 37. dakikada Nemanja Nikolic’in kaydettiği golle Partizan 1-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde rakibine karşı daha üstün bir oyun sergileyen ev sahibi Kızılyıldız, 74. dakikada Milan Pavkov’un golüyle eşitliği sağladı.

Kalan bölümünde başka gol olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.

159. Belgrad derbisinin ardından namağlup lider Kızılyıldız puanını 66’ya, üçüncü sıradaki Partizan ise 51’e yükseltti.

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