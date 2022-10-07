Kızılyıldız, Ferencvaros karşısında 3 puanla tanıştı

Galibiyeti bulunmayan Kızılyıldız, evinde Ferencvaros ile kozlarını paylaştı. Beraberliği bile bulunmayan Ferencvaros, dün büyük bir şok yaşadı. Mücadelenin 27. dakikasında Guelor Kanga, penaltıdan attığı golle açılışı yaptı. 35. dakikada Pesic'in asistini değerlendiren Mitrovic, farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 50. dakikada Aleksandar Katai, durumu 3-0'a taşıyan golü kaydetti.

Zachariassen attı ama...

İlk golün sahibi Guelor Kanga, tekrar sahne aldı ve 60. dakikada farkı 4'e yükseltti. Ferencvaros, Kristoffer Zachariassen ile 1 gol buldu: 4-1. Geriye kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kızılyıldız ilk galibiyetine imza attı. Bu sonucun ardından Kızılyıldız 3 puanla 3. sırada yer alırken, Ferencvaros 6 puanla 2. sıraya geçti.