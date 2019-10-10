Kızılyıldız - Fenerbahçe canlı izle (FB - Kızılyıldız canlı yayın)

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor.

İlk haftayı yine deplasmanda geçerken Real Madrid'e 81-77 mağlup olan temsilcimiz, Stark Arena'da oynanacak mücadelede Kızılyıldız'ı mağlup etmek istiyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Karşılaşamaya Lazic ve Gist'in sayılarıyla başlayan Kızılyıldız'a, temsilcimiz De Colo ve Kalinic ile karşılık verince ilk 2 dakikalık bölüm 5-5 eşitlikle geçildi. Lorenzo Brown ve James Gist'in sayılarıyla 5:44 kala skoru 9-5'e getirse de De Colo ve Bobby Dixon'ın sayılarıyla temmsilcimiz, 4:14 kala 9-10'luk üstünlüğü yakaladı. Lorenzo Brown ve Derrick Brown ikilisinden bulduğu sayılarla Kızılyıldız öne geçse de 54 saniye kala De Colo'dan gelen üçlükle temsilcimiz ilk çeyreği 15-16'lık skorla önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 15-16

Derrick Brown ve Davidovac ile basketler bulan Kızılyıldız, yeniden öne geçerek 6:25 kala skoru 22-18'e getirdi. Kenardan gelen Davidovac'tan önemli katkı alan Kızılyıldız, ilk 5 dakikalık bölümü de 24-21'lik skorla üstün geçti. 4:25 kala da Faye'nin üçlüğüyle skoru 27-21 yaptılar. De Colo'yu yeniden devreye sokan Fenerbahçe, 2:15 kala skoru 29-28'e getirdi.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de Jan Vesely, uzun bir aranın ardından kadroda yer alıyor. Sakatlığı bulunan isimlerden Lauvergne ise İstanbul'da kaldı.

Fenerbahçe Beko'nun maç kadrosu: Bobby Dixon, Kostas Sloukas, Leo Westermann, Melih Mahmutoğlu, Nando De Colo, Tarık Biberovic, Luigi Datome, Nikola Kalinic, Derrick Williams, Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu, Vladimir Stimac

Kızılyıldız - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

TSİ 20.00’de başlayan mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.

Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Piotr Pastusiak (Polonya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetiyor.

Avrupa kupalarındaki 511. maç

Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 510 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 215 yenilgi yaşadı. EuroLeague’de ise 308 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 124 kez mağlup oldu. F

enerbahçe ile Kızılyıldız, EuroLeague’de 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 8 müsabakada Sarı-Lacivertliler'in 7-1 üstünlüğü bulunuyor.