Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta (erteleme) maçında Kızılyıldız'a konuk olacak. Temsilcimiz son maçında 25 Şubat Cuma günü konuk olduğu AS Monaco’ya 92-78 mağlup oldu. EuroLeague’de 23 maça çıkan Fenerbahçe Beko'nun 12 galibiyeti bulunuyor. Kızılyıldız, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 24 maçta 9 galibiyet aldı. Kırmızı Beyazlılar, son olarak 25 Şubat Cuma günü konuk olduğu Panathinaikos’a 79-73 yenildi.

Fenerbahçe Beko’da Belgrad kafilesinde yer alan Jan Vesely ve Marial Shayok’un durumlarına maç saatinde karar verilecek. Türkiye Kupası'nda sakatlanan Pierria Henry’nin yanı sıra, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri maçları için milli takımlarda bulunan Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Ahmet Düverioğlu, Kızılyıldız mücadelesinde forma giyemeyecek. Sezon ortasında dahil olan Markel Starks ise bu mücadelenin erteleme karşılaşması olması ve karşılaşmanın normal şartlarda oynanması gereken tarihte kadroda yer almaması nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu gece oynanacak ve TSİ 23.00'de başlayacak Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Miguel Angel Perez, Michele Rossi ve Jakub Zamojski hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 72.4 – 76.4

2 Sayı: %53.1 - %58.1

3 Sayı: %32.0 - %33.4

Serbest atış: %72.0 - %74.9

Ribaund: 32.0 – 32.5

Asist: 16.5 – 18.4

Top çalma: 7.0 – 8.7

Blok: 1.4 – 2.2

Takım İstatistikleri – Savunma (Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 74.1 – 73.5

2 Sayı:%54.6 - %53.6

3 Sayı: %36.5 - %33.0

Serbest atış: %77.6 - %81.9

Ribaund: %32.5 – 32.2

Asist: 16.5 – 15.8

Top çalma: 6.4 – 7.8

Blok: 2.9 – 2.0

İstatistik Liderleri (Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Nikola Kalinic 13.0 / Jan Vesely 13.4

İki sayılık atış: Luka Mitrovic %60.0 / Achille Polonara %67.8

Üç sayılık atış: Nikola Ivanovic %35.2 / Marko Guduric %41.3

Serbest atış: Ognjen Dobric %84.6 / Marko Guduric %87.0

Ribaund: Ognjen Kuzmic 5.7 / Jan Vesely 5.9

Asist: Nate Wolters 3.6 / Pierria Henry 4.0

Top çalma: Austin Hollins 1.0 / Pierria Henry 1.8

Verimlilik: Nikola Kalinic 11.7 / Jan Vesely 17.6