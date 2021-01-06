Yeni kadrosu ve yeni coachu Igor Kokoskov'la Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk maçını Kızılyıldız karşısında oynayan Fenerbahçe Beko bu kez rakibiyle rövanş için karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler ligin ikinci yarısının açılışında yine Sırp ekibiyle bu kez deplasmanda yapacak. Euroleague'in ilk yarısında, beklenen altında bir performans sergileyen ve 17 maç sonunda sadece 7 galibiyet alabilen Fenerbahçe şimdi Play-Off sınıra girmek için üst üste galibiyetler almak için sahaya çıkacak. Son iki maçında Olympiakos ve Asvel'i mağlup eden Kanarya bugün deplasmandaki Kızılyıldız engelini de aşarak, bu sezon ilk kez 3 maçlık zafer serisi yakalamaya çalışacak. Son maçında Panathinaikos'u yenen Kızılyıldız ise ligin ilk yarısını 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 15. sırada bitirmişti.

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta maçında Kızılyıldız’a konuk olacak. 7 Ocak Perşembe günü TSİ 21.00’da Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 30 Aralık Çarşamba günü Fransız temsilcisi ASVEL’i konuk etti. Temsilcimiz, mücadeleyi 81-59 kazanarak üst üste ikinci, toplamda ise 17 hafta sonunda 7. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric ve Jan Vesely 16’şar, Melih Mahmutoğlu ve Nando De Colo ise 12’şer sayı üretti.

Sarı Lacivertliler, son resmi maçına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 2 Ocak Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Galatasaray’a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 73-87 yenerek 15. maçında 12. galibiyetini aldı. Ekibimizde Marko Guduric 18, Dyshawn Pierre ve Jan Vesely ise 15’er sayı buldu.

Fenerbahçe'de sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor. 12 kişilik maç kadrosu, teknik ekibin kararına göre belirlenecek.

Kızılyıldız'da son durum

Kızılyıldız, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 17 maçta 6 galibiyet aldı. Rakibimiz, son EuroLeague karşılaşmasında 30 Aralık tarihinde Panathinaikos’u konuk etti ve mücadeleyi 74-71 kazandı. Kızılyıldız’da Corey Walden 17, Quino Colom 13 sayı üretti.

Kızılyıldız, Adriyatik Ligi’nde 12 maçta 10 galibiyet ile ikinci sırada yer alıyor. Rakibimiz, bu organizasyondaki son mücadelesine 2 Ocak’ta çıktı ve konuk ettiği Zadar’ı 81-66 ile geçti. Kızılyıldız’da Corey Walden ve Ognjen Dobric 12’şer sayı ile en skorer isimler oldu. Kızılyıldız’da Jordan Loyd ve Langston Hall, EuroLeague’deki son maçta forma giyemedi. Yeni transfer Landry Nnoko’nun ise EuroLeague’de lisans işlemleri tamamlandı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 74.9 – 73.4

2 Sayı: %49.5 - %53.0

3 Sayı: %36.3 - %37.4

Serbest atış: %83.5 - %83.0

Ribaund: 31.4 – 30.8

Asist: 14.5 – 17.9

Top çalma: 6.6 – 6.5

Blok: 1.9 – 1.6

Takım İstatistikleri – Savunma (Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 78.3 – 78.8

2 Sayı: %55.0 - %52.7

3 Sayı: %38.8 - %37.6

Serbest atış: %79.1 - %75.6

Ribaund: 32.0 – 34.7

Asist: 17.6 – 20.0

Top çalma: 5.5 – 7.3

Blok: 3.2 – 2.3

İstatistik liderleri (Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Loyd 18.7, O’Bryant 11.6, Walden 11.4 / De Colo 11.8, Vesely 11.6, Brown 10.1

Ribaund: O’Bryant 5.1 / Vesely 5.2

Asist: Loyd 3.4, Hall 3.4 / Brown 3.8, De Colo 3.4

Top çalma: Loyd 1.4, Walden 1.1, Hall 1.0 / Brown 1.5, De Colo 1.3

Verimlilik: Loyd 18.1, O’Bryant 11.1, Walden 10.5 / Vesely 14.9, De Colo 14.8, Barthel 10.4

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague’in mevcut formatında oynadığı 11 maçta 9 galibiyet elde etti. Temsilcimiz, EuroLeague 2020-21 sezonun açılış maçında rakibini konuk etmiş ve mücadeleyi 77-63 kazanmıştı. Bu mücadelede Fenerbahçe Beko adına Lorenzo Brown 17, Edgaras Ulanovas 13, Nando De Colo ise 12 sayı buldu. Kızılyıldız’da ise Jordan Loyd 15, Langston Hall ise 12 sayı üretti.

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 77-63 Kızılyıldız

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 66-63 Kızılyıldız

2019-20 – Normal sezon – Kızılyıldız 68-56 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon – Kızılyıldız 63 – 80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 82 – 56 Kızılyıldız

2016-17 – Normal sezon - Kızılyıldız 75 – 73 Fenerbahçe

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 87 – 72 Kızılyıldız

2015-16 – Top 16 – Fenerbahçe 72 – 65 Kızılyıldız

2015-16 – Top 16 – Kızılyıldız 65 – 88 Fenerbahçe

2015-16 – Normal sezon – Fenerbahçe 79 – 61 Kızılyıldız

2015-16 – Normal sezon – Kızılyıldız 60 – 74 Fenerbahçe