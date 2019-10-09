Turkish Airlines EuroLeague 2019-20 sezonu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında Real Madrid'e deplasmanda yenilen temsilcimiz rakibini yenerek bu sezon ki ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı-Lacivertli takımda sakatlığı sona eren Jan Vesely de kadroda yer alıyor. Euroleague ilk hafta maçında Panathinaikos'a yenilen Kızılyıldız ise sahasında taraftarının desteği ile Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmek istiyor.

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10 Ekim Perşembe günü (yarın) TSİ 20.00’de oynanacak mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Piotr Pastusiak (Polonya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Turkish Airlines EuroLeague’de yeni sezonun ilk maçında 3 Ekim Perşembe günü Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 81-77 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Nando De Colo 22 sayı, 40 dakika parkede kalan Derrick Williams ise 19 sayı ve 10 ribaund üretti. Temsilcimiz mücadele genelinde yaptığı 17 top kaybı ise mağlubiyetin en önemli faktörlerinden biri oldu.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçında ise 6 Ekim Pazar günü Gaziantep Basketbol ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko, bu mücadeleyi 84-75 kazanarak ikide iki yaptı. Sarı-lacivertlilerde Nando De Colo 21 sayı, Nikola Kalinic ve Derrick Williams ise 14’er sayı üretti.

Vesely geri dönüyor

Fenerbahçe Beko’nun Belgrad kafilesine, takımla çalışmalara başlayan Jan Vesely de dahil edildi. Fransız pivot Joffrey Lauvergne ise İstanbul’da kalacak ve kendisi için hazırlanan programı uygulamaya devam edecek. Fenerbahçe Beko’da Egehan Arna ve Ergi Tırpancı’nın da sakatlıkları bulunuyor.

Kızılyıldız’da son durum

Kızılyıldız, başarılı bir sezonun ardından tekrar EuroLeague’de mücadele ediyor. Adriyatik Ligi’nde normal sezonu 21-1 ile lider bitiren Kızılyıldız, Playoff’ta ise Partizan ve Buducnost’u geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Geride bıraktığımız sezonda Sırbistan Kupası finalinde Partizan’a 74-76 yenilen Kızılyıldız, rakibini Sırbistan Ligi finalinde geçerek bu kulvarda mutlu sona ulaştı.

2018-2019 sezonunda Eurocup’ta mücadele eden Kızılyıldız, ilk turda 6 galibiyet elde ederek Top 16 vizesi aldı. Top 16 turuna da Limoges galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlılar, ardından Malaga, Valencia (2) ve Limoges mağlubiyetleriyle hedefinin gerisinde kaldı.

Kızılyıldız ile Fenerbahç arasındaki son karşılaşmalar

2017-18 – Normal sezon – Kızılyıldız 63 – 80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 82 – 56 Kızılyıldız

2016-17 – Normal sezon - Kızılyıldız 75 – 73 Fenerbahçe

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 87 – 72 Kızılyıldız

2015-16 – Top 16 – Fenerbahçe 72 – 65 Kızılyıldız

2015-16 – Top 16 – Kızılyıldız 65 – 88 Fenerbahçe

2015-16 – Normal sezon – Fenerbahçe 79 – 61 Kızılyıldız

2015-16 – Normal sezon – Kızılyıldız 60 – 74 Fenerbahçe