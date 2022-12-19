Kızılyıldız, Campazzo transferini resmen açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız, sezonun en dikkat çeken hamlelerinden birini resmiyete kavuşturdu. Sırp ekibi, Facundo Campazzo ile resmi sözleşme imzaladı.

Sağlık kontrollerinin ardından Arjantinli oyun kurucu ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Real Madrid ile 2015 ve 2017'de olmak üzere iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Campazzo, 2020-21 sezonunun ilk bölümünde kariyerine NBA 'de devam etmek adına Real Madrid'den ayrılmış ve 30 Kasım 2020'de Denver Nuggets'a imza atmıştı.

İsmi Türk takımlarıyla da anılmıştı

Denver Nuggets ve Dallas Mavericks maceraları sonrası Avrupa'ya dönmeye karar veren Campazzo'nun ismi Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile de dönem dönem anılmış olmasına rağmen Kızılyıldız, maddi anlamda da kolay gözükmeyen bu transferi sonuca ulaştırmış oldu.