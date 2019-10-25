Kızılyıldız - Barcelona maç sonucu: 65-73

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde Sırbistan ekibi Kızılyıldız, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, önde olmasına rağmen üçüncü çeyrekte büyük fark yaratan Barcelona, karşılaşmadan da 73-65'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Kızılyıldız, 4. maçında 3. yenilgisini alırken Barcelona ise 4'te 4 yaptı.
Barcelona'da Nikola Mirotic 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kyle Kuric 15, Brandon Davies 14 sayı üretti.
Kızılyıldız'da James Gist 10 sayıyla takımının en skoreri olurken Borisa Simanic, Ognjen Dobric, Mouhammad Faye 8'er sayıyla oynadılar.