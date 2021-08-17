Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, dış oyuncu rotasyonuna önemli bir ismi ekledi. Kızılyıldız, son olarak Zenit St Petersburg forması giyen Austin Hollins ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son iki sezonu Zenit'te geçiren Hollins, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de çıktığı 38 maçın 34'ünde ilk 5'te yer almıştı. Sezonu 8.2 sayı, 1.7 ribaunt, 1.1 top çalma ortalamaları ile tamamlayan 29 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda da 50 üçlük isabetinin üzerine çıkmayı başarmıştı.