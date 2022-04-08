Turkish Airlines Euroleague 34. ve son hafta maçında Anaolu Efes, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımına konuk oluyor. Play-Off oynamayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, mücadeleden galip ayrılarak normal sezonu 5. sırada tamamlamak istiyor.

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma bugün TSİ 22:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa'da 761. maç

Avrupa arenasındaki 761. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 760 karşılaşmada 433 galibiyet ve 327 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 57,0) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 513. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 512 karşılaşmada 276 galibiyet ve 236 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,9) elde etti.

Geçmiş karşılaşmalar

Anadolu Efes ile Kızılyıldız, Avrupa kupalarında bugüne kadar 15 kez karşılaşırken, takımımız 11 galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta takımımız iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada takımımız dokuz galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Lacivert-Beyazlı ekip 84-83 kazanmıştı.

Turkish Airlines Euroleague’in 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Almanya’nın Bayern Münih takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 81-76 mağlup etmiş, Kızılyıldız ise 21. hafta erteleme maçında Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımına deplasmanda 103-98 yenilmişti. Euroleague’de 33. haftanın ardından Anadolu Efes 16 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile beşinci, Kızılyıldız ise 11 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.