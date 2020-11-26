Kızılyıldız - Anadolu Efes maç sonucu: 64-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde Sırbistan ekibi Kızılyıldız, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk etti. Eksiklerine rağmen deplasmanda çok iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 75-64'lük skorla galip ayrıldı. Anadolu Efes'te Dunston, Micic, Beaubois, Pleiss ve Yiğitcan karşılaşmada forma giyemediler. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Shane Larkin olurken Moerman da 17 sayıyla öne çıktı.

Bu sonuçla üst üste 4. deplasman maçından da galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, toplamda ise 10. maçındaki 6. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 11. maçında 7. kez mağlup oldu.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maça Kızılyıldız; Walden, Reath ve Kuzmic'in sayılarıyla etkili başladı ve 7:43 kala 8-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Singleton ve Larkin ile sayılar bulan temsilcimiz, 5:41 kala skoru 8-6'ya getirdi. 2:27 kala ise Simon'un basketiyle Anadolu Efes, 12-13 ile üstünlüğü ele geçirdi. Moerman ile de bir üçlük isabeti bulan Efes, skoru 12-16'ya getirirken çeyrek de Rochestie'nin basketi sonucunda 14-16 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: Kızılyıldız 14-16 Anadolu Efes

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe özellikle Shane Larkin'in etkili oyunuyla girdi. Larkin, Buğrahan ve Moerman'ın üst üste dış şut isabetleri ile 4:44 kala skor 21-35'e geldi. Kalan bölümde Kızılyıldız, ciddi bir reaksiyon göstermeyi başardı ve özellikle Reath ile etkili olarak devreyi 36-40 ile noktaladı.

İLK YARI SONUCU: Kızılyıldız 36-40 Anadolu Efes

İlk yarı sonunda Shane Larkin 11 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kızılyıldız'dan Corey Walden da 10 sayıyla oynadı.

Üçüncü çeyreğe yine Larkin ve Moerman ile etkili başlayan Efes; Chris Singleton, James Anderson ve Krunoslav Simon'un da üst üste bulduğu basketlerle 3:46 kala 45-58'lik üstünlüğü yakaladı. Moerman'ın sayılarıyla farkı daha da açan temsilcimiz, 1:13 kala 48-67'lik avantajı elde etti. Çeyrek de 50-67'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Kızılyıldız 50-67 Anadolu Efes

Son çeyreğe yine etkili başlayan temsilcimiz, 6:01 kala Doğuş Balbay'ın üçlüğü ile skoru 54-75 yaparak farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Kalan bölümde oyunun kontrolünü kaybetmeyen temsilcimiz, karşılaşmadan da 64-75'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: Kızılyıldız 64-75 Anadolu Efes