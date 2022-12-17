Kızılin köyünün kızları kürek sporcusu olmaya karar verdi

Azerbaycan, Moldova ve Malta’dan olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 100 sporcunun katıldığı ve bu yıl ilki 18-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “Commagene Rowing Marathon” yarışlarını günlerce izleyen kız öğrencilerin kürek sporcularının suya girişlerini, antrenman ve yarışlarını izlemeleri gözlerden kaçmadı.

Kürek Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçen Arzu Gürel (15), Gizem Biricik (16), Sıla Biricik (14), Pınar Cintosun (16) ve Aysu Cintosun (15) isimli kızların kürek sporcusu olma istekleri geri çevrilmedi. Bursa Kürek Spor Kulübünün yarışlara katılan sporcularla tanışan kızlar kısa sürede onlarla kaynaşarak spor ile ilgili bağlantı kurmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün girişimleriyle Bursa Kürek Sporcuları köydeki liseli kız öğrencilere spor malzemesi desteği sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Kürek Federasyonu İl Temsilcisi Ferit Binzet, Bursa Kürek Takımından Burcu Cilingir Ürkmez ve arkadaşları tarafından gönderilen malzemeleri kızlara teslim etti.

Kızların kürek takımı kurması için girişimler başladı. İlk olarak Bursa Kürek Takımı, Kızılin köyünde yaşayan kızlara zoom üzerinden yoga, İngilizce eğitimlerinin yanı sıra kişile gelişimlerini artıracak çeşitli konularda kızlara online eğitim vermeye başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle ilk etapta yüzme eğitimleri, ardından 4 çifte ve dümenci ekibi oluşturarak takım oluşturmaları için destek verilecek. Kızların takımına ise, Nemrut dağındaki bereket tanrıçası ‘Kybele’nin ismi verildi.

Türkiye’de İlk Kez yapılan “Commagene Rowing Marathon” yarışlarını izleyen kızları fark eden Kürek Federasyonu İl Temsilcisi Ferit Binzet’in anlattıkları karşısında çok duygulandığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şöyle konuştu:

“İl Temsilcimiz Ferit Binzet, Kızılin Köyünde yaşayan kızların sporculara yakın ilgisi dikkatimi çekti ve iki gün boyunca onları izledim. Büyük bir heyecan ile suya giren ve yarışlardan sonra sudan çıkan sporcuları izliyorlardı. Onların gözlerindeki parıltı hepimizi heyecanlandırdı. Sizlerde kürek çekmek istermisiniz sorusuna aynı anda evet cevabını alınca hemen orada bulunan Bursa Kürek Takımının bayan sporcuları ile tanıştırdığını söyledi. Biranda öyle bir bağ kurdular ki kızlara abla olarak destek sözü veren Bursalı kürek sporcuları onlara malzeme desteği vererek en kısa zamanda yüzme eğitimlerine başlamaları ve ardından kürek sporunu yapabilmeleri için destek sözü verdiler.

Bursa Kürek Takımından Burcu Cilingir Ürkmez ve arkadaşları en kısa zamanda bu kızların 4 çifte ve dümenci ekibi olarak harika bir takım olmalarına destek vereceklerini söyledi. Mademki Commagene topraklarındayız o zaman kızların takımının adı da Nemrut dağındaki bereket tanrıçasının adı ile anılsın. “Kybele Kürek Takımı” olsun dedi. Hepimiz heyecanla durumu Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile paylaştık. Onların da heyecanla ilgisi ve destek sözü kızları çok mutlu etti. Şimdi Bir maraton yarışını izleyen köylü kızlardan bir kürek takımı kurmuş olduk. Umarım bir gün bu kızlar kendi köylerinde düzenlenen uluslar arası “Commagene Rowing Marathon” yarışlarında kürek çeker. Bugün Bursa Kürek Takımının bayan sporcuları Adıyamanlı kızlarımıza harika hediyeler göndererek hepimizi çok mutlu etti. Şimdi kızlarımız Adıyaman’da İl Müdürlüğümüze bağlı 100. Yıl Yüzme Havuzunda antrenörlerimizden yüzme eğitim alacak ardından inşallah kürek eğitimlerine başlayacağız. Amacımız en kısa zamanda kızlarımızı iyi bir kürek sporcusu olarak tekneleriyle suya indirmek. Ailelerinin de desteği hepimizi çok mutlu etti. ”

Bizler Bursa’dan Adıyaman’a iyi ki gelmişiz diyerek yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu anlatan Kürek sporcusu Burcu Çilingir Ürkmez;”Adıyaman’da düzenlenen kürek maraton yarışlarına Bursa Kürek Takımı olarak katıldık. Harika bir parkur ve tarihi manzarası ile doğal güzelliklerine hayran olduk. Ancak Kızılin köyündeki kızlarla tanışınca iyi ki gelmişiz buralara dedik. Harika 5 kız ile tanıştık. Onların spor yapabilmeleri için tüm malzemelerini aldık ve Adıyaman’a gönderdik. İl Müdürümüz Fikret Keleş ve Kürek İl Temsilcimiz Ferit Binzet’in de ilgisi ve desteği ile kızlarımızı kürek sporcusu yapmaya karar verdik. Takımın adını da Commagene topalaklarından, Nemrut Dağından esinlenerek bereket tanrıçası Kybele’den aldık. Şimdi kızlarımıza Bursa’daki gönüllü arkadaşlarımızın da desteği ile zoom üzerinden yoga ve İngilizce eğitimleri de veriyoruz. İnşallah onları harika birer genç kız ve sporcu olarak yetiştireceğiz” dedi.

Kızılin köyündeki kızların kürek sporuna ilgisini duyan Adıyaman Valisi Çuhadar şöyle konuştu:”Köylü kızların kurduğu Kybele Kürek Takımı bu topraklardan doğan güzel bir hikâye ve gelecekte başarıya dönüşecektir. Besni’deki kürek yarışlarını izleyen kızlarımızın kürek sporuna olan ilgisi ve sizlerin sporcu ablaları olarak onlara destek sözü vermeniz hepimizi çok mutlu etti. Bizde Kızılin köyünde yaşayan kızlarımızı Adıyaman getirerek onlara ilk önce yüzme eğitimi verdireceğiz. Daha sonra İl Müdürümüz Fikret bey onların kürek tesislerinde eğitim almaları için ne gerekiyorsa yapacaktır. Federasyon Başkanımız Erhan Ertürk’de bu konuda kızlarımız için bizlere destek olursa Kızılin Köyünde kurulan Kybele Kürek Takımı gelecekte madalya için bu sularda kürek çekebilir. Biz onlara her konuda sizlerle birlikte destek olacağız.”

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ile Tarihi Perre Antik Kentinde düzenlenen “Commagene Rowing Marathon” yarışlarının ödül töreninde Bursa Kürek Takımı Sporcuları bayanlarla ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile sohbet ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.