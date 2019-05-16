Kızılcabölükspor’un Play-Off kabusu

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play-Off yarı final ilk maçında evinde 3-1 yenildiği Esenler Erokspor’a deplasmanda 3-0 kaybederek elenen Kızılcabölükspor, bir kez daha Play-Off’ta havlu atmanın üzüntüsünü yaşadı. Geçen sezon final maçında 2. Lig biletini Tarsus İdmanyurdu’na kaptıran sarı-kırmızılı takım, 2015-16 sezonunda finalde Zonguldak Kömürspor’a yenilerek kupayı elinden kaçırmıştı.

Esenler Erokspor’la İstanbul’da oynanan rövanş maçı teknik direktör Ali Yalçın’la yollarını ayıran Denizli temsilcisi gelecek sezon hedefe ulaşmaya çalışacak.



