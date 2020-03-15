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Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor

Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor

15 Mart 2020, Pazar 02:25 Son Güncelleme:
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Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor

 

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren Kızılcabölükspor, yarın evinde erteleme maçında 52 Orduspor'la karşı karşıya gelecek. Semt Sahası'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Aldığı galibiyetle düşme hattının 2 puan üzerine 13'üncü sıraya çıkan 30 puanlı sarı-kırmızılı takım, seyircisinin desteğiyle 2'de 2 yapmaya çalışacak. Kızılcabölükspor, 32 puanı bulunan bir basamak üzerindeki rakibini geride bırakmayı da hedefliyor. Denizli ekibinde cezalı İlyas ve Fatih dışında sakatlıkları süren Ertuğrul ve Emre Adiloğlu forma giyemeyecekler.

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