DENİZLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor'da hafta içinde Serkan Görgeç'in yerine sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilen Ali Yalçın, Silivrispor deplasmanında galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi. Geçen sezon Play-Off oynattığı Kızılcabölükspor'a geri dönen deneyimli teknik adam iddialı konuştu.

Teknik patron Yalçın, "Geldiğimiz dakikadan itibaren oyuncuları daha yakından tanıma adına büyük efor sarf ettik. İdmanlarımız çok verimli geçiyor. Çocuklara neler yapmamız gerektiğini anlattık. Tamamen Silivrispor odaklanmış durumdayız. Kızılcabölükspor ligde bu sıralamayı hak etmiyor. Biran evvel coşkulu ve arzulu futbolu sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz. Oraya 3 puan için gideceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. En kısa zamanda kendimizi üst sıralara atacağız" dedi.