TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Kızılcabölükspor, yarın olağan genel kurula gidecek. Kızılcabölük Nikah Salonu’nda gerçekleşecek kongre saat 11.00’de başlayacak. Başkanlığa yeniden aday olmayacağını yineleyen mevcut başkan Osman Duran, "Maddi ve manevi olarak çok yorulduk. Aynı durumu yaşamak istemiyoruz. Destek gelmezse bırakacağımı söylemiştim, bir gelişme olmadı. Yine de başka aday çıkmazsa kulübü ortada bırakmayız ve göreve devam ederiz. Kızılcabölükspor sahipsiz kalmaz" dedi.