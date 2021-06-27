Kızılcabölükspor, eski teknik direktörü Hasan Şermet'i takımın başına getirdi. Son olarak geçen sezon Nazilli Belediyespor'u çalıştıran Teknik Direktör Şermet, sarı-kırmızılılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2011-12 sezonunda kapısından girdiği Kızılcabölükspor'umuzda görev aldığı 7 sezonda 2 kez şampiyonluk yaşayan ve 2 kez Play-Off finali heyecanı yaşatan tecrübeli teknik adam yeni sezonda takımımızın başında yer alacak. Kızılcabölükspor'un başında 231 maça çıkan Şermet, 109 galibiyet, 67 beraberlik ve 55 yenilgi yaşadı" ifadelerine yer verildi.