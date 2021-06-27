MENÜ

Kızılcabölükspor'da Hasan Şermet dönemi

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, Teknik Direktör Hasan Şermet ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Haziran 2021, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
- A +
Kızılcabölükspor'da Hasan Şermet dönemi

Kızılcabölükspor, eski teknik direktörü Hasan Şermet'i takımın başına getirdi. Son olarak geçen sezon Nazilli Belediyespor'u çalıştıran Teknik Direktör Şermet, sarı-kırmızılılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2011-12 sezonunda kapısından girdiği Kızılcabölükspor'umuzda görev aldığı 7 sezonda 2 kez şampiyonluk yaşayan ve 2 kez Play-Off finali heyecanı yaşatan tecrübeli teknik adam yeni sezonda takımımızın başında yer alacak. Kızılcabölükspor'un başında 231 maça çıkan Şermet, 109 galibiyet, 67 beraberlik ve 55 yenilgi yaşadı" ifadelerine yer verildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...