Kızılcabölükspor - Yomraspor maç sonucu: 1-0

TFF 3"üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, konuk ettiği Yomraspor'u son dakika golüyle yenerek kritik bir galibiyet aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 90'ıncı dakikasında penaltı kazanan Kızılcabölükspor'da Ali fileleri sarsarak takımına 3 puanı getirdi. Konuk Yomraspor'da Hüseyin ve Mehmet son anlarda kırmızı kart gördü. Kızılcabölükspor 25 puana yükselirken, Yomraspor 30 puanda kaldı.

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Levent Balcı (xx), Uğur Erdoğan (xx), Rüştü Muhammed Orcan (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (xx) - Ali (xxx), Yunus Emre (xxx), Adem (xx), Alpay (xx), Mehmet Can (xx) (Dk. 84 Kaan), Vedat (xxx), Mehmek Kaan (xxx), İdris (x) (Dk. 78 Behiç x), Cihan (xx) (Dk. 46 Can x), Berke (xx) (Dk. 46 Özgür x)

YOMRASPOR: Furkan (x) - Mehmet Can (x), Muhammed Enes (xx), Kadir (x), Hüseyin (x), Şenol (xx), Yüksel (xx), Uğur (x) (Dk. 90 Taha), Cem (x) (Dk. 62 Mustafa x), Yiğit (x) (Dk. 62 Emir x), Batuhan (xx) (Dk. 81 Berkan)

GOL: Dk.90 (Pen.) Ali (Kızılcabölüspor)

SARI KARTLAR: Adem, Mehmet Kaan, Özgür (Kızılcabölükspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Hüseyin, Dk. 90 Mustafa (Yomraspor)