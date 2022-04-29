Kızılcabölükspor umutlandı

DENİZLİ, (DHA)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasretine Hacettepespor'u deplasmanda 1-0 yenerek son veren Kızılcabölükspor, bitime 3 maç kala düşme hattından çıktı. Grupta puanını 34'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, maç fazlası ve genel averajla 13'üncü sıraya yükseldi. Düşme hattında son sırada bulunan Hacettepe'yle Ankara'da Yeni Mahalle Hasan Doğan Stadı'nda oynanan maçın ardından saha karışırken, ev sahibi futbolcular Kızılcabölüksporlulara saldırmaya çalıştı. Emniyet güçleri, araya girip olayı yatıştırdı. Kızılcabölük yönetimi, maç bittikten sonra çekilen görüntüleri yayınlayıp kınama mesajı paylaştı.

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Yönetimin açıklamasında, "Müsabaka sonunda mağlubiyeti hazmedemeyen Hacettepespor teknik heyeti ve futbolcuları, başta kalesini başarıyla savunan kalecimiz Amaç Ulaş olmak üzere teknik heyet ve oyuncularımıza soyunma odası içerisine kadar girerek saldırdılar. Bir Hacettepespor yetkilisinin videoda görüldüğü üzere, 'Soytarılar, Allah'ın köylüleri, Hacettepe kim Kızılcabölük kim' diyerek aşağılama gayreti karakterini ortaya koymaktadır. Kendisine Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Köylü milletin efendisidir' sözünü hatırlatıyor, futbol sahasını savaş alanına çevirenleri lanetliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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