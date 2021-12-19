Kızılcabölükspor-Siirt İl Öz İdaresi Spor maç sonucu: 0-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Kızılcabölükspor, evinde en yakın rakiplerinden Siirt İl Öz İdaresi Spor ile yenişemedi: 0-0. Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanan maç öncesi gece yağan karla kaplanan zemin, Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran'ın da katıldığı temizleme çalışmalarıyla maçın oynanmasına hazır hale getirildi. Bu skorla Kızılcabölükspor 16, Siirt de 15 puanla düşme hattından çıkamadı.

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan (xx), Adem Mazlum (xx), Sinan Günaydın (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Ulaş (xx) - Mustafa (xxx), Yunus Emre (xxx), Adem (xx), Furkan (xx), Alpay (x) (Dk. 64 Özgür x), Anıl (xx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 64 Mustafa x), Vedat (xx), Mehmet Kaan (xx), Can (x) (Dk. 74 Kıvanç x)

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR: Mert (xx) - Onur (xx), Erdem (xxx), Abdullah (xxx), Samed (xx), Koray (xx), Barış Çiçek (x) (Dk. 74 Barış Turan x), Serkan (xx), Enis (xx), Burhanettin (x) (Dk. 79 Tolga x), Mehmet (x)

SARI KARTLAR: Mustafa, Alpay, Özgür (Kızılcabölükspor) - Mert (Siirt İl Özel İdaresi Spor)