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Kızılcabölükspor seçime gidiyor

Kızılcabölükspor seçime gidiyor

11 Mayıs 2021, Salı 13:45 Son Güncelleme:
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Kızılcabölükspor seçime gidiyor


DENİZLİ, (DHA)

MİSLİ.com 3'üncü Lig kulüplerinden Kızılcabölükspor'da olağan genel kurul tarihi netleşti. Sarı-kırmızılı kulüp 4 Haziran'da kongre yapacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa seçim 11 Haziran'da gerçekleşecek. Koronavirüs salgını nedeniyle HES kodu olmayan ve kimliğini ibraz etmeyenler genel kurula alınmayacak. Kızılcabölük Nikah Salonu'na gerçekleşecek seçime katılanların ateş ölçümleri yapılacak ve maske takmayan üyeler salondan çıkarılıp, cezai işlem uygulanacak. Kongrede sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

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