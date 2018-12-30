TFF 3. Lig 2. Grup'ta ara transfer dönemine hızlı başlayıp Adana Demirspor'dan kaleci İsmail Şahmalı, Erbaaspor'dan eski sol beki Koray Yıldız, Pazarspor'dan stoper Emrecan Afacanoğlu, Denizlispor'dan forvet Ramazan Tarık Ergut ve stoper Kadir Kurt'u kadrosuna katan Kızılcabölükspor, son imzayı aynı takımdan Ömer Yazıcı'ya attırdı.

Denizlispor altyapısında yetişen 18 yaşındaki file bekçisi sezon sonuna kadar kiraladı. Denizlispor'da U21 takımında oynayan Ömer, Kızılcabölükspor'da forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

DHA