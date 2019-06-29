Kızılcabölükspor, kaleyi sağlama aldı

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Serkan Görgeç'i getiren Kızılcabölükspor, transferde üst üste hamlelerle kalesini sağlama aldı. Geçen sezon 24Erzincanspor'da forma giyen 30 yaşındaki eldiven Bahadır Kaya'yla 2 yıllık sözleşme imzalayıp ilk dış transferini gerçekleştiren Denizli temsilcisi, iç transferde ise file bekçisi Amaç Ulaş Bayram'la yeniden anlaştı. Bucaspor altyapısında yetişip Göztepe, Alibeyköy, Dardanelspor, Fethiyespor, Batman Petrolspor, Keçiörengücü, Bursa Nilüferspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kırıkhanspor formalarını giyen Bahadır, 2016-17 sezonunda da Kızılcabölük'de görev yaptı. Tecrübeli eldiven, geçen sezon Erzincan'da 12 maçta kaleyi korudu. Sarı-kırmızılı ekibin sözleşme yenilediği Amaç ise geçen sezon 9 karşılaşmada görev yaptı.

DHA