Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maç sonucu: 0-0
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Kızılcabölükspor, 17'nci hafta mücadelesinde sahasında Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip 18 puana ulaşırken, konuk takım puanını 24'e çıkardı.
STAT: Kızılcabölük Semt
HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Sefa Özcan (xx), Erol Ernek (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Güler (xx) - Kadir (xx), Ozan (xx), Hayrettin (x), Semih (x) (Dk. 57 Alperen xx), Can (x) (Dk. 46 Mustafa Altun x), Ümit (x) (Dk. 69 Hamit x), Ertuğrul (x) (Dk. 28 Oğuzhan x), Berkan (x) (Dk. 57 Abdullah x), Atalay (x), Erdem (x)
FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xx) - Gökhan Günel (xx), Tevfik (x), Enver (x), Gökhan Açıkgöz (x), Ahmet (xx), Muhammed (xx), Emre (x) (Dk. 87 Doğukan), Yeldar (xx), İsmail (x) (Dk. 87 Mehmet Seçme), Fatih (xx)
SARI KARTLAR: Hamit, Mustafa Altun (Kızılcabölükspor), Emre (Fasta Bld)
DHA