TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta takıma daha önce 2 kez Play-Off oynatan teknik direktör Hasan Şermet'i yuvaya döndürüp sezona yepyeni bir kadroyla başlayan Kızılcabölükspor, dibe demir attı. Ligde 52 Orduspor FK'ya da deplasmanda 2-1 yenilen Denizli temsilcisi, ilk 4 haftada 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle hanesine 1 puan yazdırabildi.

Grubunda düşme hattında son sırada bulunan sarı-kırmızılı ekipte Hasan Şermet, Ordu deplasmanı sonrası hakemi eleştirip, "Hakemin taraflı tutumu skoru rakip lehine çevirdi" açıklamasını yaptı. (DHA)