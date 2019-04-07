Kızılcabölükspor - Altındağ Belediyespor: 1-1

TFF 3. Lig 2. Grup'taki 30. hafta karşılaşmasında Play-Off'u garantilemeye çalışan Kızılcabölükspor, sahasında en yakın rakiplerinden Altındağ Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Kızılcabölükspor'u öne geçiren gol 18. dakikada Sedat'ın ayağından gelirken, konuk takımın eşitlik sayısını ise 83. dakikada penaltıdan Ercan kaydetti. Bu skorla Kızılcabölük, son 4 haftaya 46, Altındağ ise 47 puanda girdi.

11. dakikada gelişen Kızılcabölükspor atağında sağ kanattan Emre'nin yaptığı ortaya Oğuzhan arka direkte kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

18. dakikada ev sahibi öne geçti. Samet'in ara pasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sedat'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0

29. dakikada Altındağ Belediyespor'un geliştirdiği atakta Kayhan'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Emrah'ın sert şutunda top defanstan sekerek kornere gitti.

33. dakikada Kızılcabölük atağında Oğuzhan'ın pasıyla sol çaprazda buluşan Ersin'in sert vuruşunda top yandan auta gitti.

43. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ercan'ın sert vuruşunu kaleci İsmail tokatladı.

Maçın ilk yarısı Kızılcabölükspor üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Sedat'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Oğuzhan topa dokundu, Melih çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Çağrı'nın sol kanattan çektiği sert şutu kaleci İsmail köşeden tokatladı.

83. dakikada skor eşitlendi. Kızılcabölük ceza sahası içinde yaşanan karambolde top ev sahibinden İlyas'ın eline çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ercan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: İsmail (xx) - Kadir (x), Hüseyin (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 63 Emirhan x), Ersin (xx), Koray (xx) (Dk. 75 Ramazan x), Ali (xx) (Dk. 80 Emrecan x), Emre (xx), Samet (xxx), Sedat (xxx), İlyas (xx)

ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx) - Efe (xx), Oktay (xx), Melih (x), Berkay (xx), Emrah (x) (Dk. 67 Çağrı xx), İsmail (xx), Bülent (x) (Dk. 82 Burhanettin xx), Salih (xx), Ercan (xxx), Kayhan (x)

GOLLER: Dk. 18 Sedat (Kızılcabölükspor), Dk. 83 (Pen) Ercan (Altındağ Bld)

SARI KARTLAR: Ersin, Emre, İlyas (Kızılcabölükspor), Melih (Altındağ Bld)

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)