MENÜ

Kızılcabölükspor, 6 kiralık oyuncu ile yollarını ayırdı

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim geçen sezon kiralık olarak forma giyen 6 oyuncuya teşekkür etti.

09 Mayıs 2021, Pazar 18:21 Son Güncelleme:
- A +
Kızılcabölükspor, 6 kiralık oyuncu ile yollarını ayırdı

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim geçen sezon kiralık olarak forma giyen 6 oyuncuya teşekkür etti. Hüseyin Solaklı ve Atalay Gürel'in Altınordu'ya, Kadir Kurt, Emre Sağlık ve Murathan Sütcü'nün Yukatel Denizlispor 'a, Alperen Kahraman'ın ise Uşakspor'a döndüğü hatırlatan sarı-kırmızılılar, "Bugüne kadar verdikleri hizmetler için kendilerine teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" mesajı yayınladı.

Kızılcabölükspor'da Erdem Korkmaz Güner, İlyas Türengül, Ömürcan Yıldırımlı ve Semih Mustafa Usta'la da yollar ayrılmıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...