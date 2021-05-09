Kızılcabölükspor, 6 kiralık oyuncu ile yollarını ayırdı

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim geçen sezon kiralık olarak forma giyen 6 oyuncuya teşekkür etti. Hüseyin Solaklı ve Atalay Gürel'in Altınordu'ya, Kadir Kurt, Emre Sağlık ve Murathan Sütcü'nün Yukatel Denizlispor 'a, Alperen Kahraman'ın ise Uşakspor'a döndüğü hatırlatan sarı-kırmızılılar, "Bugüne kadar verdikleri hizmetler için kendilerine teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" mesajı yayınladı.

Kızılcabölükspor'da Erdem Korkmaz Güner, İlyas Türengül, Ömürcan Yıldırımlı ve Semih Mustafa Usta'la da yollar ayrılmıştı.