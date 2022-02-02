Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK maç sonucu: 0-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçını kaybetmeyen Kızılcabölükspor, evinde üst sıraları hedefleyen 52 Orduspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Kızılcabölükspor puanını 22'ye, 52 Orduspor ise 33'e çıkardı.

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Cemal Can Çakır (xx), Hakan Yoldaş (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Ulaş (xx) - Ali Aydın (xx), Yunus Emre (xx), Adem (xx), Alpay (xx), Furkan (x) (Dk. 84 Kaan), Anıl (x) (Dk. 78 Berke x), Mehmet Akif (xx), Vedat (xx), Mehmet Kaan (x) (Dk. 90 Behiç), İdris (x)

52 ORDUSPOR FK: Berat (xx) - Sinan (xx), Emre (x), Rasimcan (x) (Dk. 61 Talha x), Sergen (xx), Özcan (xx), Mikail (x) (Dk. 73 Nebi x), Gökhan Özer (x) (Dk. 61 Kaan x), Batuhan (x) (Dk. 87 Taner), Güney (x) (Dk. 86 İzlem), Gökhan Erdöl (xx)

SARI KARTLAR: Alpay, Ali Aydın, Adem, Berke (Kızılcabölükspor), Sinan (52 Orduspor FK)