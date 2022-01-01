Günümüzde futbol menajerliği ile bilinen Micheal Kallback birçok alanda gösterdiği faaliyetlerle fark yaratmayı başardı. Oldukça etkileyici bir yaşam öyküsüne sahip olan İsveçli futbol menajeri, aynı zamanda iş adamı ve bir sporcu. Kallback’in hayatı, film senaryolarını aratmayacak dönüm noktaları içeriyor. İşte Micheal Kallback'in hayatı...

İki aylıkken evlat edinildi

Aslen Sri Lankalı olan Micheal Kallback, iki aylıkken İsveçli bir aile tarafından evlatlık olarak alındı. Sri Lanka’dan ayrıldıktan 29 yıl sonra tekrardan memleketini ziyaret eden Micheal Kallback, İsveç’in Stockholm kentinde yaşıyor. Evli ve iki çocuk babası olan başarılı menajerin yaşamındaki dönüm noktalarından biri de çocuklarının doğumu.

Kariyeri başarılarla dolu

Başlangıçta iş dünyasında çalışmalara başlayan Micheal Kallback, daha sonra İskandinav futboluyla spor dünyasına giriş yaptı. Günümüzde özellikle kadın futbolunda oldukça etkili bir konuma ulaşan Micheal Kallback, kişisel yaşamında kadın sporcuların hayat hikayelerinden ve arzularından çok fazla etkilendiğini de sık sık belirtiyor. Buna karşın onu kadın futboluyla ilgilenmeye teşvik eden şey ise kızının doğumu olmuş.

Kızının doğumu dönüm noktası oldu

Kızının doğumunun yaşamına oldukça önemli bir etkisi olduğunun altını çizen Micheal Kallback o günleri şu şekilde aktarıyor:

“Ya kızım da gelecekte benim kadar futbola ilgi duyarsa ve babam neden sadece erkeklerle çalışıyor sorusunu sorarsa diye çok düşündüm. Daha sonra kadın futbolunu izlemeye başladım ve gerçekleri ifade etmek gerekirse müsabakayı zar zor takip etim. Daha sonra bu düşüncemin yanlış olduğunu da açıkça gördüm.”

Bu sürecin kendisi için bir aydınlanma olduğunu belirten Micheal Kallback’in yaşamında ünlü kadın futbolcu Nadia Nadim’le olan tanışmasının etkisi de büyük.

Nadia Nadim’in hayatı onu çok etkiledi

Micheal Kallback’in menajerliğini üstlendiği ilk kadın futbolcu Afganistan kökenli Nadia Nadim. Nadim, PSG gibi önemli kulüplerin de formasını giydi. Yıldız oyuncunun kendisi üzerindeki etkisini tanımlarken; “Benim hikayem Nadia’nınkiyle boy ölçüşemez” ifadelerini kullanan Micheal Kallback, 11 yaşında babası öldürüldükten sonra Afganistan’dan kaçan Nadia Nadim’in hayat öyküsünden fazlasıyla etkilenmiş. Danimarka Kadın Futbol Milli Takımı’nda da görev alan Nadia Nadim’in, kadın futbolunda en iyilerden biri olduğu söyleniyor.

Çalıştığı sporcuların %40’ından fazlası kadın

Micheal Kallback, her ne kadar futbol menajerliği kariyerine erkek futbolunda başlamış olsa da günümüzde çalıştığı sporcuların önemli bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Aktif olarak menajerliğini sürdürdüğü sporcuların %40’ı kadınlardan oluşan Micheal Kallback ileriye yönelik hedeflerini tanımlarken; “Hedefim çalıştığım sporcularda %50-%50 cinsiyet dengesini yakalamak.” İfadelerini kullanıyor.

Ayrıca İskandinav bölgesinde futbol oynayan kadınlardan herhangi bir komisyon almadığını belirten Micheal Kallback; “İskandinav bölgesinde oynayan kadınlardan hiç komisyon almıyorum. Müşterilerimin büyük bir bölümü İskandinavya’dan ve bu çalışmalarda hiç gelir elde etmiyorum.” İfadelerini kullanıyor.

Mertcan Polat