Bulaşıcı bir virüsün insandan insana bulaşarak, döküntüler ve kızarıklıklar ortaya çıkarmasına kızamık deniyor. Virüs yoluyla ortaya çıkan bu hastalık için aşı geliştirilmiş, hastalık yüksek öldürücü özelliğini kaybetmiştir. Kızamık aşısı yapılarak hastalıktan korunmak mümkün olabilir.

Kızamık nedir?

Solunum sisteminde başlayan, boğaz ve burun bölgesinde çoğalan oldukça bulaşıcı olan bir hastalıktır. Yaygın olarak çocuklarda görülen kızamık, aşı yapılmamış yetişkinlerde de görülebiliyor.

Sadece insanda görülen kızamık virüsü, aşı geliştirilmesine rağmen azımsanmayacak ölüm seviyelerine sahiptir. Fakat aşı öncesine göre çok daha düşük oranlarda seyrettiği gerçek. Kızamık virüsünün halen öldürücü olmasının sebebi, aşı yapılmaması olarak gösterilebilir.

Kızamık belirtileri nelerdir?

Kızamık virüsünün ortalama kuluçka süresi 12 gündür. Bu süreç içerisinde çeşitli belirtiler görülmesi olasıdır. Kızamık virüsü aşama aşama belirtiler gösterir.

İlk 3 günde, hafif ya da yüksek ateş, burun akıntısı, kuru öksürük, gözde kızarma, azı dişi yanındaki diş etlerinde, küçücük beyaz noktacıklar oluşması gibi belirtiler görülebilir.

4 ve 8. gün arasında yüksek ateş çıkar. (39 ile 40 derece) Kulak arkasından başlayıp, yüz kısmına, oradan tüm vücudu saran döküntüler yaşanır. Bir süre geçtikten sonra bu döküntüler solar ve renk değişimine uğrar.

Gözler ışığa karşı oldukça hassas bir hale gelir. Genellikle göz iltihaplanması oluşur.

Bu belirtiler görüldüğünde, kızamık başlamış olması muhtemeldir. Özellikle döküntüler, virüsün en etkili olduğu dönemde olduğunu gösteriyor. Öksürük, ateş ve gözlerde kızarma semptomlarda zaman kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

Kızamık tedavisi nasıl yapılır?

Kızamık başladıktan sonraki süreçte tedavisi uzmanların bilgisi dahilinde gerçekleşir. Tedavi yöntemleri genellikle belli bir sıraya göre uygulanır.

Hastanın en az 10 gün boyunca izole olmasına karar verilebilir. İzole süresi ortalama 10 gündür. Daha fazla olabilir.

Ateş düşürülünceye kadar kişinin mutlaka istirahat yapması gerekir.

Kızamıkta belirgin rahatsızlıklara karşı ilaç tedavisi uygulanır. Ağrı kesici, öksürük şurubu giderici ve diğer ilaçlar uygulamaya alınabilir. (Antibiyotik kullanımı uygun değildir.)

Kızamık olan kişiyle temas eden insanlara yönelik çalışmalar yapılarak, virüsün yayılmasının önlenmesi sağlanabilir.

Kızamık neden olur?

Rubeola denilen virüsün kişinin burun ve boğaz bölgesinde yaşamasıyla kızamık hastalığı ortaya çıkar. Hastalık enfeksiyon hastalığı olduğunda, solunum sistemini önemli ölçülerde etkiler. Ayrıca ciltte döküntüler ve kızarıklıklar hastalığın en önemli belirtileridir. Kızamık oluşumunun nedenleri dikkat çekicidir.

Enfeksiyonu geçirmiş birisiyle fiziksel olarak temasa geçmek kızamık hastalığının en önemli nedenidir. Çünkü kızamık virüsü hava yoluyla ve temasla kişiden kişiye bulaşma özelliğine sahiptir.

Hapşıran, öksüren kişilere çok yakın olmak veya buna ilişkin herhangi bir tedbir almamak kızamık hastalığına sebep olabilir.

Kızamık virüsü herhangi bir yerde 2 saat boyunca yaşayabilir. Elle bu bölgelere temas ettikten sonra elleri ağza, buruna veya gözlere sürmek, virüsün kişiye bulaşması anlamına gelir.

Kızamık hafife alınmamalı ve tedbirler mutlaka alınmalıdır. Virüse karşı en güçlü koruma yöntemi, aşıya başvurmak olarak biliniyor.

Kızamık için bitkisel öneriler

Kızamık virüsü üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, virüse karşı aşı geliştirilmiştir. Aşı güçsüzleştirilmiş virüsün vücuda verilmesidir. En etkili çözüm bu yöntemdir. Ancak kızamık için çeşitli diğer tedavi yöntemleri bulunur.

Bunlar alternatif tıp olarak bilinen bitkisel çözümlerdir. Kızamık için özellikle uzun süredir, güvercin ağacı bitkisi kullanılıyor. Güvercin ağacı bitkisi kızamığı bitirmiyor, sadece kızamığın neden olduğu kaşıntıları önemli ölçüde hafifletiyor. Bununla birlikte gözlerde kızarıklıklar için göz otu bitkisel çözüm için kullanılabilir.

Kızamık döneminde bolca üzüm ve incir tüketilebilir. Gelincik Yaprağı isimli bitki de kızamık için etkili olabilecek biçimde tüketilebilir. Ayrıca uzmanlar, hasta kişiye mümkün olduğu kadar mercimek çorbası verilmesini tavsiye ediyorlar.

Kızamıktan korunma yolu nedir?

Kızamıktan korunmak, önlemlerle gerçekleştirilebilir ancak bu hava yoluyla bulaştığından, önüne geçmek biraz zor olabilir. Bunun için en etkili korunma yolu, aşı yapmaktır. Kızamık aşısı sayesinde her yıl en az 1 milyon çocuk kızamık virüsüne yakalanmıyorlar. Aşı, kişinin virüse karşı antikor geçirmesini sağlayarak, hastalıktan etkilenmemeyi sağlıyor. 0 etkili olduğundan, mutlaka tüm çocuklarda yapılmalıdır.