Kızamık genellikle çocuk hatalığı olarak bilinse de çocukluk dönemi dışında da görülmektedir. Dolayısı ile bu hastalığı çocuğu olmayanlar hatta her yaş kesiminden insanlar detaylı bir şekilde bilmelidir.

Kızamık belirtileri nelerdir?

Kızamık, çocuk hastalığı olarak bilinmektedir. Virüs kaynaklı bulaşıcı bir rahatsızlıktır. Kızamık, çocukluk döneminde aşısı ve tedavisi doğru şekilde yapılması önemli olan bir hastalıktır. Çünkü bu dönemde tedavi uygun şekilde yapılmazsa ilerleyen yaşlarda örneğin yaşlılıkta bile görülen bir hastalıktır. Özellikle sonbahar ve kış aylarında kızamık artış göstermektedir.

Kış aylarında yoğun bir şekilde ortaya çıkmakla birlikte soğuk geçen mart ve nisan aylarında da en üst seviyelere çıkabilmekte ve salgınlar yaygınlaşabilmektedir. Yaz aylarında ise pek görülmemektedir.

Kızamık belirtileri, tıbben 9-10 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkmaktadır. Kızamığın başlıca belirtileri: yüksek ateş, hafif titreme, hapşırma, burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ışığa duyarlı, şişmiş, ağrılı ve iltihaplı gözler (konjonktivit), yorgunluk, vücutta döküntü görülmesidir.

Kızamık belirtilerinden öksürüğün ortaya çıkmasından sonra ateş tekrar yükselmekte ve nezle ile konjonktivit daha artmaktadır. Vücuda yayılan döküntüler, 5-7 gün içinde kaybolmaktadır. Kızamık, orta derecelerde seyredebileceği gibi ölüme kadar götürecek ağır derecede de görülebilir.

Kızamık, vücut direncini kıran bir özelliğe sahiptir. Kızamık süresince vücutta bulunan bazı mikroorganizmalar bu durumdan faydalanarak iltihabi rahatsızlıklara yol açmaktadırlar. Bu iltihabi rahatsızlıklar; orta kulakta iltihap, ağızda iltihap, bronşit, beyin iltihabı ve menenjit olarak sayılabilir.

Bebeklerde hafif kızamık belirtileri nelerdir?

Bebeklerde, hafif kızamık belirtileri virüs vücuda girdikten itibaren 10-14 gün sonra meydana çıkmaktadır. İlk beş gün incelendiğinde; 1 ve 2. günlerde bebeklerin burunlarında akıntı görülür. Akıntıya kuru öksürük eşlik eder. Yüksek ateş görülür. Gözler ise genellikle kızarmaktadır. 3. gün ağızlarda tuz yumağını andıran beyaz ve küçük lekeler, 4 ve 5. gün alında ve kulak arkalarında hafif kabarık kırmızı döküntüler belirmektedir. Bu döküntüler, yüzün diğer bölümlerine ve vücuda yayılır. 1-2 gün sonra ise döküntü ve diğer belirtiler kaybolmaktadır.

Üç gün sonrasında döküntülerde iyileşme görülmemesi, kulak ağrısının olması, solunumda güçlük veya hırıltı olması, aniden ateş yükselmesi, bebeğin veya çocuğun iyileşme başladıktan sonra yeniden durumunun kötüleşmesi durumlarında geç kalınmadan doktora gidilmelidir. Evde iken çocuğun ateşi düşürülmeye çalışmalı ve bol bol sıvı tüketmesi sağlanmalıdır. Eğer gözleri acıyorsa soğuk suya batırılmış pamukla göz banyosu yaptırılabilir. Çocuğunuzun odasının loş olması rahat etmesi açısından uygun olacaktır.

Bebek doğduktan sonra kızamık aşısı yapılabilir mi?

Bebeklerde kızamık aşısı, 12 aylıktan küçük olanlar için uzmanlar tarafından tavsiye edilmez.

Kızamık kaç gün sürmektedir?

Kızamık virüsünün vücuda alınmasından, kızamık sebebi ile hastalanma arasındaki süre uzmanlar tarafından ortalama 10 gün olarak belirtilmektedir. Tıbben makülopapüler denilen vücutta ortaya çıkan döküntüler ise virüse maruz kalınmasından itibaren 14 günün sonunda ortaya çıkar. Kızamığın bulaştırıcı niteliği vardır. Bu durum, döküntüler çıktıktan 5-7 gün sonrasına kadar sürer.

Kızamık aşısı ne zaman yapılmalıdır?

Kızamık aşısı kızamık tedavisinde son derece önemlidir. Kızamık aşısı, kızamıktan korunmada çok faydalı bir yöntemdir. İlk dozunun 12 - 15 aylık çocuklara uygulanması önerilir. Belli yaş aralığına ise ikinci doz kızamık aşısı yapılır. Kişi, daha önce aşı yaptırıp yaptırmadığını hatırlayamıyorsa ve yaptırdığından kesin olarak emin değilse; kızamık aşısı yaptırabilir. Bunun herhangi bir zararı bulunmaz.

Kızamık aşısının yan etkileri var mıdır?

Kızamık aşısının çok belirli yan etkileri yoktur. Bununla beraber; kızamığa benzer şekilde yan etkiler görülebilmektedir. Aşılanmadan hemen sonra ateşle birlikte benzeyen döküntü görülebilir. Bu belirtiler, hafif derecede ve kısa zaman sürer. Ateş düşürücüler kullanarak önlenebilir.