Kıymalı pide yaşamın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Farklı yörelerin getirdiği damak tadını en iyi şekilde yansıtan kıymalı pide, Anadolu'nun eski dönemlerden gelen tüm lezzetini sunar. Ancak hem sağlık hem de kilo alımı noktasında dikkat edilmesi gereken yiyecekler arasında da yer alır. Kıymalı pide glisemik indeksi ve karbonhidrat içeriği noktasında ciddi bir besin kaynağıdır. Bu sebepten dolayı çok sık tüketilmemesi gereken lezzetler arasında yer alır.

Kıymalı pide kaç kalori?

100 gram kıymalı pide içerisinde 209 kcal kalori bulunmaktadır. Daha geniş çaplı anlatım ele almak gerekirse bir porsiyon (orta) 170 gramlık kıymalı pidede 356 kcal gibi ciddi bir kalori miktarı sağlar. Aynı zamanda kıymalı pide 3 dilim ekmek, 2 değişim yağ ve 1 et olmak üzere bunlara eşdeğer bir etki sağlar.

Bu sebepten dolayı tüketim noktasında çok dikkat edilmeli; özellikle diyet içerisinde olan kişiler mümkün olduğu kadar az yemelidir. Tabii içerisinde et olduğundan dolayı belli başlı bazı vitamin ve mineraller barındırdığını da söylemek mümkün.

Kıymalı pide besin değerleri

Farklı Besin kaynakları ile yüksek değere sahip olan kıymalı pide, özellikle enerji konusunda etkin bir katkı sağlamaktadır. Ancak önemli oranda kalori getirdiği için mutlaka kilo alımına dikkat edilmelidir. 100 gram kıymalı pide üzerinden ele alınan miktar dahilinde şu şekilde sıralama yapılabilir;

- 209 kcal kalori,

- 24,5 gram karbonhidrat,

- 1,6 gram lif,

- 8,2 gram protein

- 8,5 gram yağ,

- A vitamini 35,8 IU,

- C vitamini 5,7 miligram,

- Potasyum 158,8 miligram,

- Kalsiyum 26,1 miligram,

- Demir 1,1 miligram,

Bu besin değerlerini porsiyon üzerinden gramajına bağlı olarak hesaplayabilirsiniz. Böylece kıymalı pide yemek istediğinizde ne kadar tüketeceğinizi de buna göre anlamanız mümkün.

Kıymalı pide kilo aldırır mı?

Kıymalı pide kilo aldırıcı pek çok farklı besin kaynağına sahiptir. Bu sebepten dolayı çok sık tüketilmemesi şartı ile belli oranda farklı porsiyonlar üzerinden yenebilir. Özellikle glisemik indeksi ve karbonhidrat miktarı oldukça yüksektir. 3 dilim ekmek, 1 et ve 2 değişim yağ ile eşdeğer olması porsiyon üzerinden sağlayacağı kalorinin ne kadar olduğu bu şekilde anlaşılabilir. Diyette olanlar liste içerisinden mümkün olduğu kadar çıkarmaya özen göstermelidir.

Kıymalı pide karbonhidrat miktarını nasıl sağlar?

Besin kaynakları karbonhidrat miktarını farklı şekillerde ihtiva edebilmektedir. Bazıları yağ üzerinden bazıları ise doğrudan karbonhidrat aracılığıyla bunu gerçekleştirir. Aynı şekilde kıymalı pide ihtiva ettiği kalorinin önemli bir kısmını, (%47) karbonhidrat üzerinden aktarır.

Bu sebepten dolayı kilonun korunması ve fazla kilo alınmaması açısından dikkate şekilde hesaplanmalıdır. Periyodik olarak tüketilmesi kısa söyle ciddi oranda kilo aldırıcı bir etki yaratır. Zira 170 gramlık bir porsiyon içerisinde tam olarak, 356 kcal kalori olduğunu tekrar söylemek gerekir.



