Kıvılcım Kaya Salman, Dünya Atletizm Şampiyonası’na hazırlanıyor

Milli çekiççi Kıvılcım Kaya Salman, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’na katılabilmek için çalışıyor.

Henüz 7-8 yaşlarındayken eski milli güreşçi ve dünya ikincisi babasının yönlendirmesiyle atletizme merak salan Salman, kısa sürede kendisini göstererek milli takıma yükseldi.

Çekiç atmada 15 yılı geride bırakan 27 yaşındaki milli sporcunun kariyerinde, 2009 Dünya Yıldızlar Şampiyonası ikinciliği ve 2011 Avrupa Gençler Şampiyonası ikinciliğinin yanı sıra 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları tecrübeleri bulunuyor.

Hazırlıklarını Ankara Eryaman’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) sürdüren milli sporcu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Doha için 1 ya da 2 aya ihtiyacım var"

Milli atlet Salman, 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Doha’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için 71 metrelik bir derece yapması gerektiğini belirtti.

Sol dizinden uzun süren bir sakatlık yaşadığını aktaran Salman, şöyle konuştu:

"Daha yeni yeni toparlıyorum. Doha için henüz 1 ya da 2 aya ihtiyacım var. Şampiyona ekim ayında, hazırlıklara geç başladık. Aslında ekim ayına sarkması benim yararıma oldu. Benim kişisel en iyi derecem 72.55 metre. Doha’ya gitmem içinde 71 metre atmam gerekiyor. İnşallah bu dereceyi atacağım."

Salman, Doha’da hedefinin öncelikle finallere kalmak sonrasında ise madalyaya uzanmak olduğunu söyledi.

25-26 Mayıs tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda kadınlarda takımı ENKA Spor Kulübünü temsil edecek Salman, bu sebeple olimpik hazırlık kampına ara vereceklerini dile getirdi.

Turnuvada iyi bir derece yapmayı hedeflediğini belirten Salman, "ENKA’nın Türkiye’deki şampiyonluğu nedeniyle İspanya’ya gideceğiz. Orada eğer 71 metre atarsam Doha’ya katılım hakkını elde edebilirim." dedi.

"Önümüzdeki senenin provasını yapıyoruz"

Kıvılcım Kaya Salman, Eryaman TOHM’daki kamplarının ağır geçtiğini belirterek, "Günde çift antrenman yapıyoruz. Yaklaşık 5 saat sürüyor antrenmanlarımız. Haftada bir gün dinlenme veriyoruz. Tabi ki ağır geçiyor. Önümüzde Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları var. Ama şöyle söyleyebilirim önümüzdeki seneye nazaran daha hafif geçiyor. Yani önümüzdeki senenin provasını yapıyoruz diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

TOHM’daki kamp ortamını olimpik sporcular için gayet yeterli bir düzeyde olduğunu ifade eden Salman, "Gerek konaklama ve dinlenme gerekse antrenman açısından çok uygun bir yer. Bu yüzden Ankara’yı seçtik." diye konuştu.

2020 Tokyo’ya kota alacağına inanıyor

2012 ve 2016 Olimpiyatlarında tecrübe kazandığını belirten Salman, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda tekrardan Türkiye’yi temsil edeceğine inanıyor.

"Kota almak için 72.50 metre atmam gerekiyor." diyen Salman, "İki olimpiyat görmüş bir sporcu olarak barajı geçeceğime inanıyorum. Ancak bu bir spor ne olacağı belli olmaz. Yani antrenman periyotlaması, beslenme çok önemli, özetle her şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tabiri caizse kendinize bir bebek gibi bakmalısınız." diyerek sözlerini tamamladı.

ANKARA (AA) - MUHAMMED ALİ TİMUR