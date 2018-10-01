Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Çarpışma' dizisinde kiminle kamera karşısına geçeceği belli oldu. Uzun süren kadın oyuncu arayışının sonunda Elçin Sangu ile el sıkışıldı. Elçin Sangu yeni sezonda ekrana gelecek dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olacak.

Ay Yapım imzalı dizi, kasım ayında izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı dizide Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Erkan Can da rol alacak.

ZİNCİRLEME KAZAYLA KESİŞEN HAYATLAR

Senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı dizi zincirleme bir otomobil kazasıyla kesişen farklı hayatların öyküsünü anlatacak.