2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.

"BEBEĞİM"

Arkadaşlarının kendisine hep destek olduğunu ifade eden Dizer, "Bebeğim" yazıp kalp emojisi eklediği gönderisine, "Elleri hep üstümde sekiz yıldır. Bizim kızlar" notunu düşmüştü. Karnının iyice belirginleştiği görülen Dizer'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

'KURT SEYİT VE ŞURA' DİZİSİNDEN ESİNLENDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocuklarının ismi belli oldu. Bu ayın son haftasında Maslak Acıbadem Hastanesi'nde çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile güzel tasarımcı, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecek. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia ediliyor.

ÇOCUK ALIŞVERİŞİ BAŞLADI

Bir süredir TV ekranlarından uzak olan ve dijital platformda boy gösteren Tatlıtuğ, hamilelik döneminde eşinin rahat etmesi için uzun süredir Bodrum'daydı. Oyuncu, doğum yaklaşınca İstanbul'a döndü. Çocuk için alışverişlere başlayan çiftin, hem kıyafet hem de oyuncak aldığı öğrenildi.

Mutlu birliktelikleri bir erkek bebekle taçlanacak olan çiftin, daha çocuk dünyaya gelmeden birçok markadan reklam teklifi aldığı da ortaya çıktı.

ALTI MİLYON TL!

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi teklifiyle gündeme gelmişti. Bir içecek firması ile yazın çekilecek olan reklam anlaşması yapmak üzere olan Tatlıtuğ'un, anlaşmayı altı milyon TL'ye imzalayacağı iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun, hazırlanan reklam anlaşması sözleşmesinde de bazı değişiklikler talep ettiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: Milliyet