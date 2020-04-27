Kısıtlamanın ardından şırdancılarda sahur yaptılar

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan ve binlerce ölüme yol açan koronovirüs salgınına karşı alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı son buldu. 4 gün boyunca evlerinde kalan Adanalılar, kısıtlamanın kalkmasıyla kendilerini dışarıya attı. Kentin bazı ana caddelerinde yoğun araç trafiği yaşandı. Gece yarısı da kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, hava alıp, yürüyüş yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasından dolayı bazı Adanalılar ise geleneği bozmadı, soluğu şırdancılarda aldı. Kimi vatandaşlar, şırdanlarını ayak üstü yerken, kimi vatandaşlar ise paket yaptırıp, eve götürmeyi tercih etti.

EN İYİ ŞEYİ YAPTIK

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra yapılacak en iyi şeyi yaptıklarını belirten Osman Aydoğan, "Şırdana geldik. Açtık zaten. 4 günlük açlığı inşallah şırdanla bitireceğiz. Sahuru şırdanla yaptık. Bundan sonra yemek yok. Herhalde 5 tane şırdan yedim" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde aklına gelen ilk şeyin şırdan olduğunu ifade eden Yusuf Yıldız ise sahuru şırdanla yaptığını anlatıp, herkese tavsiye etti.

ÇOK MUTLU OLDUK

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca evlere paket servisini sürdürdüklerini aktaran şırdancı Mesut Erdoğan, "Ayak üstü müşterilerimizle çektiğimiz özlemi, saat 00.00'da geride bıraktık. Çok mutlu olduk. Adana'nın vazgeçilmez yöresel lezzeti şırdanın değerini bir kez daha gördük. Saat 00.00'dan sonra gelen müşterilerimize hizmete devam ettik. Sanırım bu gece şırdan, sahur niyetine de geçti" diye konuştu.

DHA