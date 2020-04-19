Kalori hesabı yapan herkes, gönül rahatlığı ile çok sevilen kısırı tüketebilmektedir. Uygun kalorisi ile besleyici özelliklere sahip olan kısır, diyetisyenler tarafından da tavsiye edilmektedir. Birbirinden farklı damak lezzetlerinin olması, çeşitli kısır tariflerinin olmasına yol açmıştır. İnce köftelik bulgurdan yapılan kısır, pirince oranla daha az kaloriye sahiptir.

Kısır besin değerleri

İçindeki yüksek karbonhidrat miktarı, besleyiciliğini güçlendirmektedir. Uzun süre kendisini tok hissetmek isteyenler, gönül rahatlığı ile kısır tüketebilmektedir. Kepek ve lif bakımından zengin olmakla birlikte içeriğinde bolca krom ve magnezyum da bulunmaktadır.

B vitaminlerinin hepsi bulunmakta olup sadece B12 barındırmamaktadır. Özellikle içeriğinde B1 vitamini boldur. Folik asit bakımından zengin olduğundan, hamileler bolca kısır tüketebilmektedir.

Kısır kaç kalori?

Kısırın ortalama bir yemek kaşığında, 25 ile 30 arası kalori bulunmaktadır. Yapılan diyete uygun olarak ara veya ana öğün olarak kısır tüketilebilmektedir. Ara öğün tüketilirken porsiyon miktarı ile ana öğün tüketilirken porsiyon miktarı aynı olmamaktadır. Yedikleri kısırın daha az kaloride olmasını isteyenler, yeşillik miktarını fazla tutmalıdır.

Kısır tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

Böbrek hastalarının kısırı kontrolsüz bir şekilde tüketmeleri, böbreklerinin yorulmasına neden olmaktadır. Diyet yapanlar metabolizmalarının hızlı çalışmalarını istiyorlarsa, yaptıkları kısıra baharat olarak pul biber, nane ve kimyon kullanmalıdır. Yağ, tuz ve nar ekşisi kullanırken dikkatli olmakta fayda vardır. Kısırda kullanılan bütün yeşillikler, suda iyi bir şekilde yıkanmalıdır.

Kısırın faydaları nelerdir?

Beş çayların ve altın günlerinin vazgeçilmezi olan kısır, bağışıklık sistemini geliştirmektedir. Lifli olmasından dolayı kötü kolesterolü düşürmektedir. Kısırda demir seviyesi son derece yüksektir ve kan şekerini düzenlemektedir. Son derece faydalı ve besleyici olan kısır, hamilelerin ve bebeklerin folik asit ihtiyacını karşılamaktadır.

Kısır kilo aldırır mı?

Kalorisinin büyük bir miktarını karbonhidrattan alan kısırda kilo almamak için porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Zeytinyağı ve tuz miktarını az tutmak, olası kilo almanın önüne geçmektedir. Kısırın daha az kalori miktarı olması için bol yeşillik ve baharat eklemek yeterli olmaktadır. Kısırdaki porsiyon miktarına dikkat edildiği sürece herhangi bir kilo artışı yaşanmamaktadır.

Kısır ne kadar yenilmeli?

Kısırın ana öğünde veya ara öğünde yenilmesi, porsiyon miktarını değiştirmektedir. Ana öğünde yenilen kısırda porsiyon miktarı artarken, ara öğünde yeniliyorsa porsiyon miktarı düşürülmektedir. Kısır tüketirken sağlıklı bir öğün olması isteniyorsa, yanında ayran olmalıdır. Ana öğünde yenilen kısır en fazla 10 kaşık olmalıdır.

Bol yeşillik kullanılarak kısırın besin değerini yükseltmek mümkündür. Diyette olunsa da olunmasa da kısırı ölçülü bir şekilde yemek, faydalarından daha fazla istifade edilmesini sağlamaktadır. Ara öğünde kısır yenilirken başka bir yemek olmamalı, tek başına tüketilmelidir. Kısırın yanına tuzsuz ve buzlu bir ayran tercih edilebilir. Salçadaki tuz oranı son derece yüksek olmasından dolayı salça yerine domates kullanılması, daha doğru bir seçim olacaktır.



