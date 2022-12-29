Aslan'ı bu akşam ligin en zorlu deplasman maçlarından biri bekliyor. Sivas'ın sert soğuğunda Kırmızı-Beyazlı ekibe karşı mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılı ekip, genel istatistiklere bakıldığında bir hayli zorlanacak gibi görünüyor.





Sıfır derecede kapışacaklar

Maçın başlayacağı saatlerde Sivas'ta hissedilen hava sıcaklığı 1 derece olarak tahmin ediliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısından itibaren sıcaklığın sıfır dereceye düşeceği, ancak herhangi bir yağış beklenmediği belirtiliyor.

Yiğido'da son dakika

Sivasspor'da sağ diz yan bağlarında kopma meydana gelen Murat Paluli'nin 5-6 ay takımdan ayrı kalması bekleniyor. Yiğido'da Leke James'in sakatlığı da sürüyor ve bugün kadroda olmayacak. N'Jie'nin durumu ise maç saatine doğru netlik kazanacak.





Çalımbay: Puana ihtiyacımız var

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde puan ve puanlara çok ihtiyaçları olduğunu dile getirip, " Galatasaray maçı bu açıdan çok önemli. Tabii ki Galatasaray iyi bir takım. Geniş bir kadroya sahip.Hepsinin farkındayız. Tabii ki onları izledik, analizimizi yaptık. Tek amacımız sahamızda maçı kazanmak. Tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı.





Sivasspor-Galatasaray: 7-19

Sivasspor ile Galatasaray, bugün ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Sarı-Kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, Kırmızı-Beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi.

Aslan 6 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 4’ü Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir ve İstanbulspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Keçiörengücü’nü mağlup etti.





Deplasmanda kâbus yok

Geçmiş sezonlara göre Aslan'ın bu yılki deplasman karnesi oldukça iyi. Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Aslan dış sahada 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Cim Bom, ligdeson olarak Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı 7-0’lık bir zafer yaşadı.





3 oyuncu sakat, 1 futbolcu cezalı

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle Icardi, Kazımcan ve Ross, Sivasspor maçı kadrosunda yer almıyor. Ligdeki son İstanbulspor sınavının son anlarında gördüğü gereksiz sarı kartla hocası Okan Buruk'u sinirlendiren Torreira da cezası nedeniyle kadroda yok.

Yıldızlar zafere hazır

Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeyapılan antrenmanla tamamlandı veardından kafile zorlu mücadeleiçin yola çıktı. Aslan'ın son çalışmasında oyuncuların keyfi yerindeydi. Forvet arkasındaki forma için büyük rekabet yaşayan Mertens ve Mata birlikte zafer pozu verirken, Mata daha sonra üst üste yaptığı klas hareketlerle dikkat çeken takım arkadaşı Oliveira'nın kramponlarını dizine koyarak sildi. Cim Bom'da Sivasspor karşısında özellikle Mertens ve Oliveira'nın ortaya koyacağı performans kritik öneme sahip

Ciddi bir üstünlük

Sivasspor, 2005-2006 sezonundan bu yana Aralık / Ocak / Şubat takviminde kendi sahasında çıktığı tüm resmi maçlarda 63 galibiyet, 28 beraberlik, 19 da yenilgi yaşadı. Yiğido kış mevsiminde oynadığı iç saha maçlarında yüzde 82.72 oranında kaybetmiyor. Devlere karşı üstün Sivasspor'un sahasında şampiyonluk adaylarına karşı da ciddi bir üstünlüğü söz konusu.

Yiğido sahasında Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 8 galibiyet, 9 beraberlik, 7 de yenilgi elde etti. Yani Sivas, devlere yüzde 70 oranında kendi evinde maç kaybetmedi.

Caner İşbeğendiren



