Kışın ortasında denizde yarış

Yüzme Federasyonu’nun onayıyla İzmir’de ilk kez kışın denizde Türkiye Kış Yüzme Şampiyonası gerçekleştirildi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Menderes Belediyesi, Menderes Kaymakamlığı ve Marathon Masters Spor Kulübü’nün katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya 18-69 yaşları arasında Türkiye’nin farklı illerinden 120 erkek, 32 kadın olmak üzere toplam 152 sporcu katıldı.
Özdere’deki bir otelin sahilinden başlayıp aynı yerde sona eren 1500 metrelik parkur sonunda kadınlarda birinciliği Deniz Kayadelen, erkeklerde de Berkal Sakal kazandı.