Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü nedeniyle olumsuz etkilenen işverenlere müjdeli bir haber vererek "Kısa çalışma ödeneği"nin başvurularının yarın başlayacağını duyurdu. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, corona virüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği’nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği kapsamında son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme yapılacak.

Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir?

Başvuruların kabul edilmesi için kısa çalışma talebinde bulunanların iş müfettişleri tarafından yapılacak incelemeler sonrasında taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir. İş yerinde çalışanlar açısından kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren işsizlik sigortası primlerinin üç yıl içinde en az 600 gün ödeme yapmış olması, iş müfettişleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda işçinin bilgilerinin kısa çalışmaya katılacakların listesinde yer alması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği nasıl ödenecek?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.



