Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü nedeniyle olumsuz etkilenen işverenlere müjdeli bir haber vererek "Kısa çalışma ödeneği"nin başvurularının yarın başlayacağını duyurdu. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, corona virüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği’nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.







