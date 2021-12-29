İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester Untied'da forma giyen Anthony Martial, takımda yeterli forma şansı bulamadığı gerekçesi ile başka bir kulübe transfer olmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; raporda Jesse Lingard'ın gelecek Haziran ayında sözleşmesinin bitecek olması ve iki numaralı kaleci Dean Henderson'ın Ocak transfer döneminde kulüpten ayrılabileceği iddia edildi.

Takımda beklentilerin altında kalan Hollandalı milli takım oyuncusu Donny van de Beek ile yaz transfer dönemin sözleşmesi sona erecek olan Paul Pogba'ya gelecek teklifleri değerlendirileceği bildirildi.