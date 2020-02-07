Kış transfer döneminde 5 büyük ligde 889 milyon euro harcandı

Futbolda kış transfer dönemi sona ererken, dünyanın 5 büyük ligi olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, ve Ligue 1'de kulüpler kadrolarını güçlendirmek için kıyasıya bir rekabete girdi. Tüm kulüpler, kış transfer dönemi boyunca piyasada aktif olurken, kasalarından da oyuncu transferleri için yüklü meblağlar çıkardı. KPMG Football Benchmark ekibi, sona eren kış transfer dönemindeki rakamları araştırdı. Dünyanın en büyük 5 liginde mücadele eden kulüpler, kış transfer döneminde toplam 889 milyon euro harcama yaptı. İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden takımlar, toplam 41 oyuncuyu kadrosuna katarken, 227 milyon euroluk harcamayla zirvede yer aldı.

İTALYANLAR 80 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ

İngiliz kulüplerini ise İtalya Serie A ekipleri takip etti. İtalyan kulüpleri toplam 80 futbolcu transfer ederken, kasalarından 214 milyon 400 bin euro çıktı. Listenin üçüncü sırasında ise Almanya Bundesliga kulüpleri yer aldı. Alman kulüpleri 40 futbolcu transfer ederken, bonservis bedeli olarak toplam 195 milyon euro harcadı. 46 futbolcu transfer eden İspanya La Liga ekiplerinin kasasından 129 milyon 500 bin euro çıkarken, toplam 40 futbolcuyu kadrosuna katan Fransa Ligue 1 takımları ise bonservise 123 milyon euro ödedi.

BRUNO FERNANDES’E 55 MİLYON EURO

Kış transfer döneminin en pahalı transferi ise Bruno Fernandes oldu. Manchester United, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için Sporting Lizbon'a 55 milyon euro ödedi. İkinci sırada ise İsveçli yıldızı Dejan Kulusevski için Atalanta'ya 35 milyon euro ödeyen İtalyan ekibi Juventus yer aldı. Real Madrid, Flamengo'dan Reinier Jesus, Tottenham ise PSV'den Steven Bergwijn için 30 milyon euro ödedi.

DHA