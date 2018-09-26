Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler geri alınacak mı?

Türkiye'de uygulanan sürekli yaz saati uygulaması 28 Ekim'de sona erecek. Peki kış saati uygulamasına geçilerek saatler geri alınacak mı? İşte detaylar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 7 Eylül 2016 tarihinde aldığı kararla gün ışığından daha çok faydalanabilmek için sürekli yaz saatine geçilmişti. Bakanlık tarafından alınan yaz saati uygulamasının sürekli olarak devam edilmesinin planlandığı belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz sene uygulama Danıştay tarafından durdurulmuştu. Yaşanan bu gelişme üzerine hükümet yasa çıkartmış ve 23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre, yaz saati uygulamasının 2017'de devam edeceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 tarihinde tekrar geçilerek saat 04:00 iken bir saat geri alınacağı belirtilmişti.

Hükümet kulislerinde ise söz konusu tarihten önce yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sürekli yaz saati uygulamasının geçtiğimiz yıl da olduğu gibi bir yıl daha uzatılması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin (AB), yıl boyunca yaz saati uygulasında olduğundan enerji yönetimine yaz saatine devam etme konusunda destek olacağı ifade ediliyor.

Kış saati uygulaması var mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Saatler ne zaman geri alınacak?

23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen kararname neticesinde, yaz saati uygulamasının 2017 tarihinde de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00‘ten itibaren geçileceği aktarılmıştı ancak karar saatlerin ayarlanma tarihi yaklaşırken son yıllarda 1 yıl daha uzatılarak sabit saat uygulamasında kalmaya devam ediliyor.

Akıllı telefon otomatik ayarlama nasıl yapılır?

Bu yazacağımız menülerin işletim sisteminin versiyonuna göre değişmekte olup bu ayarları yaklaşık olarak bulabilirsiniz.

iPhone yani İOS sistemi kullananlar için saat ayarı şu şekildedir:

Ana Menü›Ayarlar›Genel›Tarih ve Saat ›”Otomatik Ayarla” özelliğini aktif hale getirmelisiniz.

Android yani Samsung, HTC, Casper, Lg gibi Android kullananlar için saat ayarı;

Ana Menü>Ayarlar>Tarih ve Saat>"Otomatik tarih ve saat" ve "Otomatik saat dilimi" ayarlarını aktifleştirin.