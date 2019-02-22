Kış Oyunları’nda ilk günün şampiyonları belli oldu

45 üniversiteden 600’e yakın sporcunun katıldığı Kış Oyunları’nda ilk gün Polat pistinde Snowboard Kadınlar Büyük Slalom ve Snowboard Erkekler Büyük Slalom branşlarında yarışlar düzenlendi. Heyecanlı mücadelelere sahne olan yarışlarda, Snowboard Kadınlar Büyük Slalom kategorisinde Atatürk Üniversitesi’nden Elif Kübra Genekşe; Snowboard Erkekler Büyük Slalom kategorisinde ise İstanbul Üniversitesi’nden Hamza Polat altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldular.

Olimpik sporcular Özlem Çarıkçıoğlu ve Serdar Deniz’in İstanbul Üniversitesi adına katıldığı Kış Oyunları’nda, Snowboard ve Kayak Paralel Slalom olmak üzere 2 gece yarışı da gerçekleştirilecek. 24 Şubat’ta sona erecek olan festivalin heyecanı 18-19 Nisan tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden başlayacak Koç Spor Fest Üniversite Bahar Oyunları ile devam edecek.