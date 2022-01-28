31 Temmuz 2015'te 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ev sahipliğini kazanan Pekin, Hem Yaz Olimpiyat Oyunları’na hem de Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan ilk şehir olacak.

Beijing 2022, Pekin 2008 Olimpiyat Oyunlarının mirasları üzerine inşa edilecek ve Çin'deki milyonlarca insanı kış sporlarını kucaklamaya teşvik edecek.

Yedi Olimpik kış sporundaki 109 etkinlik, üç yarışma bölgesi olan Pekin, Yanqing ve Zhangjiakou şehirlerinde yapılacak. Toplamda 25 yarışma tesisinde yarışmalar düzenlenecek.

Bir Önceki Kış Olimpiyat Oyunları PyeongChang 2018’de Türk Sporcular

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda 4 spor dalında 8 sporcumuz mücadele ederken, Kayakla Atlama sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu’nun bu dalda ülkemizi ilk kez Olimpiyatlarda temsil etmesi ve Buz Dansı sporcularımız Alper Uçar ve Alisa Agafonova’nın Olimpiyat tarihimizde ilk kez Serbest Programa kalması Oyunlar süresince öne çıkan başarılarımız oldu. Oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden diğer sporcularımız ise Alp Disiplininde Özlem Çarıkçıoğlu ve Serdar Deniz, Kayaklı Koşuda Ayşenur Duman, Ömer Ayçiçek ve Hamza Dursun oldular.