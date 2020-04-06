Kış mevsiminin en iyileri belli oluyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 4 Nisan Cumartesi günü 8. hafta maçlarıyla geri döndü. VFŞL’nin dönüşüyle birlikte Mevsim Ödülleri oylamalarına da başladı! Lig aşamasının tamamlanmasının ardından mevsimin en iyileri 10 farklı dalda ödüllendirilecek. Taraftar Özel Ödülü için oylama 5 Nisan Pazar saat 19.00’da başladı.

10 ödülün 9’u VFŞL Yayın Ekibi ve VFŞL takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek. Taraftar Özel Ödülü ise, 5 Nisan Pazar saat 19.00’da woobox’ta açılan oylama ile izleyiciler tarafından belirlenecek.

Taraftar Özel Ödülü

VFŞL’nin 8 haftası tamamlandıktan sonra oynadığı takımın toplam maç sayısının en az yarısı kadar maça çıkmış ve hâlâ bir takımın kadrosunda kayıtlı bulunan bütün oyuncular oylamada yer alacak.

Ödül sahibi, izleyiciler tarafından belirlenecek. Oylama 5 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Oylamaya ilişkin duyuru VFŞL sosyal medya hesaplarından yapılacak.

​Vodafone FreeZone Mevsimin En Değerli Oyuncusu

Dokuzuncu haftanın sonuna kadar oynanan maçlarda en fazla Vodafone FreeZone Maçın En Değerli Oyuncusu seçilmiş kişi Vodafone FreeZone Mevsimin En Değerli Oyuncusu ödülünün de sahibi olacak.

Eşitlik olması durumunda VFŞL Yayın Ekibi ve VFŞL takımlarının koçları en yüksek puana sahip olan isimler arasında oylama yapacak.

Mevsimin Çaylağı

Daha önce herhangi bir profesyonel ligde 4’ten daha fazla maçta oynamamış, VFŞL’nin 8 haftası tamamlandıktan sonra oynadığı takımın toplam maç sayısının en az yarısı kadar maça çıkmış ve hâlâ bir takımın kadrosunda kayıtlı bulunan bütün oyuncular oylamada yer alacak.

Ödül sahibi, VFŞL Yayın Ekibi ve VFŞL takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek.

​Mevsimin En Çok Gelişen Oyuncusu

Daha önce VFŞL’de mücadele eden, VFŞL’nin 8 haftası tamamlandıktan sonra oynadığı takımın toplam maç sayısının en az yarısı kadar maça çıkmış ve hâlâ bir takımın kadrosunda kayıtlı bulunan bütün oyuncular arasından VFŞL Yayın Ekibi tarafından seçilen isimler oylamada yer alacak.

Ödül sahibi, VFŞL Yayın Ekibi ve VFŞL takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek.

​En İyi Üst Koridor

En İyi Ormancı

En İyi Orta Koridor

En İyi Alt Koridor

En İyi Destek

En İyi Koç Ekibi

VFŞL’nin 8 haftası tamamlandıktan sonra oynadığı takımın toplam maç sayısının en az yarısı kadar maça çıkmış ve hâlâ bir takım kadrosunda kayıtlı bulunan bütün isimler oylamada yer alacak. Ödül sahibi, VFŞL Yayın Ekibi ve VFŞL takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek.

Bütün ödüller için oylama 5 Nisan Pazar günü, saat 19:00’da başladı ve 12 Nisan Pazar günü aynı saatte sona erecek!

Mevcut Covid-19 Salgını nedeniyle ödül sahiplerinin katılım göstereceği bir canlı yayın yapılmayacak. 21 Nisan Salı akşamı Youtube kanalında ödül sahiplerinin açıklandığı ve röportajlarla dolu bir video yayımlanacak.



