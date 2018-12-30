Kış Kupası Açık Yüzme Yarışları tamamlandı

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) onaylı Türkiye’nin ilk Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları tamamlandı.

Menderes Belediyesinin ev sahipliğinde, TYF, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ve Marathon Masters Spor Kulübü Derneği koordinesinde, 19’u kadın 100 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları sona erdi.

Kadınlar kategorisinde Deniz Kayadelen birinci, Bengisu Avcı ikinci, Pınar Arpınar üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise birinciliği Barkın Sakal, ikinciliği Canberk Usta, üçüncülüğü Timuçin Güleç kazandı.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen’in katıldığı törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kadınlar birincisi Deniz Kayadelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Su soğuktu ama ama çok güzel, tertemizdi. Ege suları müthiş. Çok güzel bir mücadele oldu. Çok yoruldum. Her şeyimi verdim. Tüm enerjimle mücadele ettim. Mutluyum." diye konuştu.

Erkeklerde ilk sırayı alan Barkın Sakal ise parkurun bazı noktalarında zorlandığını ancak güzel bir yarış geçirdiğini aktardı. Mücadeleyi birinci tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Saka, suyun soğukluğundan çok, antrenmansız olmasının kendisini etkilediğini vurguladı.

AA